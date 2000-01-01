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Нетаниягу и Ривлин почтили память известного раввина 06.07 21:59   MIGnews.com

Нетаниягу и Ривлин почтили память великого Ребе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Реувен Ривлин в пятницу отметили 25-летие со дня смерти Любавичского Ребе, раввина Менахема Шнеерсона.

Раввин "был редким видом вождя, полным любви к Израилю, заботы обо всех и о человеке. Несмотря на прошедшие годы, нам очень не хватает его характера и его присутствия", - написал Ривлин в Twitter.

"Сегодня мы отмечаем 25 лет отсутствия раввина Менахема Менделя Шнеерсона, Любавичского Ребе, который изменил мир и оказал на меня такое большое влияние. Мы всегда будем помнить его", - написал Нетаниягу на своей странице в Facebook.

Раввин возглавлял хасидское движение Хабад-Любавич с 1950 года до своей кончины в 1994 году, движение, которое он помог возродить после восстановления после чудовищного Холокоста в Нью-Йорке.

Сообщается, что приблизительно 50 000 человек посетили его место покоя в Квинсе, Нью-Йорк, перед этой годовщиной. В течение года Кэмбриа Хайтс посещают около 400 000 человек, многие из них не хасиды и даже не евреи.


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