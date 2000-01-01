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Шварценеггер хочет стянуть с российской компании $10 тыс. 06.03 08:55   MIGnews.com

Шварценеггер хочет стянуть с российской компании $10 млн

Знаменитый голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер решил взыскать 10 миллионов долларов с российского производителя сервисных роботов для бизнеса. Как оказалось, фирма без разрешения легенды мирового кино использовала его образ в одном из своих продуктов.

Теперь компания решила утилизировать робота-няню, который выглядит, как "Железный Арни". В настоящий момент он находится в США. Там он был представлен на выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке, пишет Sky.

При этом в фирме признали, что не указывали на роботе имя Арнольда Шварценеггера и "не хотели использовать внешность, чтобы продвигать свой продукт".


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