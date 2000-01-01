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В Нью-Йорке открывается выставка, посвященная Иерусалиму | Фото:05.03 11:50   MIGnews.com

В Нью-Йорке открывается выставка, посвященная Иерусалиму

В здании ООН в Нью-Йорке открывается выставка, посвященная Израилю.

Об этом в понедельник, 5 марта сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, в экспозиции выставки представлены артефакты разных веков (в том числе, времен Первого Храма), иллюстрирующие трехтысячелетнюю историю непрерывного еврейского присутствия в Эрец-Исраэль.

На открытие выставки приглашены высокопоставленные дипломаты из разных стран, а в четверг, 8 марта, ее посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находящийся с государственным визитом в США.

По словам политолога и публициста Ростислава Гольцмана, "Эрец-Исраэль, после падения государства Хасмонеев, все время находилась под пятой вражеской оккупации: крестоносцев, турок, англичан".

"Причем все без исключения оккупанты, начиная еще с ассирийцев, устраивали этнические чистки, высылали евреев без права на возвращение и т.д", - отмечает политолог.

Он подчеркнул, что, тем не менее, еврейское присутствие в Эрец Исраэль не прекращалось ни на минуту.

Публицист добавил, что необходимо проводить подобные выставки, поскольку еврейский народ – народ, по праву гордящийся своей культурой и историей.
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