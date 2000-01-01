Одобрен спорный план канатной дороги в Иерусалиме

Как только дорога будет построена, по ней смогут переправляться из Старого города на Западную стену около трех тысяч человек в час, а общее количество туристов составит 135 тысяч в неделю.
Министр финансов Моше Кахлон отметил, что этот проект является национальной инициативой, направленной на то, чтобы сделать этот район доступным для всех туристов.
"Это стратегический проект по развитию туризма в Старом городе. Шаг за шагом мы превращаем видение в новую реальность", – добавил от себя министр по делам Иерусалима Зеев Элькин.
Тем временем, неправительственная организация Emek Shaveh, которая работает над сохранением культурного наследия, выступила против проекта канатной дороги. Генеральный директор Джонатан Мизрахи заявил, что его ведомство планирует обжаловать правительственное решение в Высоком суде. По их мнению, объект такого значения не может быть одобрен чиновниками из временного правительства.