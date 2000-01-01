Уровень рождаемости среди евреев растет, у арабов - падает
В Израиле наблюдаются высокие темпы роста населения среди евреев и снижение рождаемости среди мусульман.
Как сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на данные Центрального бюро статистики Израиля, общий коэффициент рождаемости для еврейских женщин достиг 45-летнего максимума.
Уточняется, что среднее число детей, рожденных еврейскими женщинами в Израиле, выросло в 2018 году до 3,17. В 1990-х годах показатель падал до самого низкого уровня, составив в среднем 2,62. Увеличение коэффициента рождаемости среди евреев в 2018 году было меньше, чем в предыдущие годы, на 0,01 с 3,16 в 2017 году.
Рост был вызван в первую очередь увеличением числа женщин в старших возрастных группах, имеющих детей, что компенсировало снижение показателей среди молодых. В то время, как общий коэффициент рождаемости – число женщин на 1000 родивших детей – среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет снизился с 4,2 до 3,9.
У женщин в возрасте от 25 до 29 лет общий коэффициент в 2018 году составил 176,0 по сравнению с 174,4 годом ранее, тогда как у возрастной категории 30–34 лет СКФ составлял 201,1 по сравнению с 200,8 в 2017 году.
Женщины-христиане и друзы также продемонстрировали рост коэффициента. Первая группа, включая арабских христиан и христиан-иммигрантов, показали рост до 2,06 по сравнению с 1,93 годом ранее. Общий СКФ у друзов вырос с 2,10 до 2,16.
Тем временем, рождаемость среди мусульманок и не зарегистрированных ни в одной религиозной группе снизилась с 1,58 до 1,54.