Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Уровень рождаемости среди евреев показывает рост | Фото:04.10 13:21   MIGnews.com

Уровень рождаемости среди евреев растет, у арабов - падает

В Израиле наблюдаются высокие темпы роста населения среди евреев и снижение рождаемости среди мусульман.

Как сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на данные Центрального бюро статистики Израиля, общий коэффициент рождаемости для еврейских женщин достиг 45-летнего максимума.

Уточняется, что среднее число детей, рожденных еврейскими женщинами в Израиле, выросло в 2018 году до 3,17. В 1990-х годах показатель падал до самого низкого уровня, составив в среднем 2,62. Увеличение коэффициента рождаемости среди евреев в 2018 году было меньше, чем в предыдущие годы, на 0,01 с 3,16 в 2017 году.

Рост был вызван в первую очередь увеличением числа женщин в старших возрастных группах, имеющих детей, что компенсировало снижение показателей среди молодых. В то время, как общий коэффициент рождаемости – число женщин на 1000 родивших детей – среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет снизился с 4,2 до 3,9.

У женщин в возрасте от 25 до 29 лет общий коэффициент в 2018 году составил 176,0 по сравнению с 174,4 годом ранее, тогда как у возрастной категории 30–34 лет СКФ составлял 201,1 по сравнению с 200,8 в 2017 году.

Женщины-христиане и друзы также продемонстрировали рост коэффициента. Первая группа, включая арабских христиан и христиан-иммигрантов, показали рост до 2,06 по сравнению с 1,93 годом ранее. Общий СКФ у друзов вырос с 2,10 до 2,16.

Тем временем, рождаемость среди мусульманок и не зарегистрированных ни в одной религиозной группе снизилась с 1,58 до 1,54.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:44
Шпионила на Израиль? В Иране задержали журналистку из РФ
12:57
Мы хотели убить сами себя, возьмите ребенка: трагедия в Моца
12:45
Стеклов не изменял Александре, но Марк Захаров выставил его
12:27
Индийская армия получила израильские "убийцы танков"
12:15
Войска РФ получили модернизированную ядерную пушку
11:47
Мисс Москва-2015 Воеводина не видит ребенка и экс-супруга
11:21
Бойцы ЦАХАЛ сорвали попытку контрабанды оружия из Ливана
11:00
У Бочкаревой парализовало лицо после скандала с наркотиками
10:44
Плата за клевету: Став Шафир должна Бен Гвиру 200000 шекелей
10:34
Глава РФ перезагрузил силовые ведомства
09:52
В Китае обяжут сканировать лица владельцев SIM-карт
09:43
Сколько израильтянок проходят реконструкцию груди
09:14
Найден источник средневековой чумы
08:47
Террорист, подозреваемый в убийстве Рины Шнерб, связан с BDS
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus