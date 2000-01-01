Культовый юмористический журнал Mad прекращает существование
Mad Magazine, юмористическое периодическое издание, чьи язвительные описания современной американской жизни за последние семь десятилетий повлияли на многие поколения детей, по-видимому, скоро прекратит свое существование.
Иллюстраторы Mad Дэвид ДеГранд и Эван Доркин независимо друг от друга подтвердили эту новость, хотя материнская компания DC Entertainment еще официально не объявила о своем решении.
Основанный в 1952 году издателем EC Comics Уильямом Гейнсом и еврейским карикатуристом Харви Курцманом, журнал стал зеркалом американской жизни ХХ века, использовав при этом немало юмора в еврейском стиле, значительный вклад в который сделали еврейские редакторы и художники, создававшие карикатуры для детского журнала Moshiach Times, под эгидой Хабада.