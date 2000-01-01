Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Культовый юмористически журнал Mad прекращает публикации | Фото:05.07 00:19   MIGnews.com

Культовый юмористический журнал Mad прекращает существование

Mad Magazine, юмористическое периодическое издание, чьи язвительные описания современной американской жизни за последние семь десятилетий повлияли на многие поколения детей, по-видимому, скоро прекратит свое существование.

Об этом в четверг, 4 июля, пишет The Times of Israel.

Иллюстраторы Mad Дэвид ДеГранд и Эван Доркин независимо друг от друга подтвердили эту новость, хотя материнская компания DC Entertainment еще официально не объявила о своем решении.

Основанный в 1952 году издателем EC Comics Уильямом Гейнсом и еврейским карикатуристом Харви Курцманом, журнал стал зеркалом американской жизни ХХ века, использовав при этом немало юмора в еврейском стиле, значительный вклад в который сделали еврейские редакторы и художники, создававшие карикатуры для детского журнала Moshiach Times, под эгидой Хабада.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:26
Попова и Бубку обвиняют в коррупции
03:00
В Москве открывается школа отцов
02:50
В Колумбии сажают авакадо вместо коки
01:47
Boeing выплатит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах
23:19
Полярная лисица за 76 дней прибежала из Шпицбергена в Канаду
22:19
Volvo показала миру суперавто для армии
21:55
Юрисконсульт Кнессета: выборы не могут быть отменены
21:15
В Чехии резко вырос процент антисемитов
20:35
Сестра короля Иордании просит политубежище в Германии
20:10
Израильтяне купят энергетического гиганта
19:40
Медузы атаковали электростанцию Рутенберг
18:40
Эрдан посетил семью убитого Соломона Теко
18:27
Против Соломона Теко были возбуждены 14 уголовных дел
18:15
Дефицит бюджета вырос до 14 млрд шекелей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus