Госпиталь Святой Марии готов к прибытию жены принца Уильяма
Совсем немного времени осталось до момента, когда на свет появится третий ребенок Кембриджей.
Как пишет западная пресса, около госпиталя Святой Марии в Лондоне, а точнее, у крыла Линдо, где Кэтрин рожала и принца Джорджа в 2013 году, и принцессу Шарлотту в 2015 году, с 10 апреля будет введено ограничение на парковку. Следовательно, журналисты и фоторепортеры уже готовятся занимать лучшие места, чтобы вновь увидеть герцогиню Кембриджскую с младенцем на руках в день выписки.
Наверное, рожать, когда под окнами собрались тысячи поклонников и журналистов, непросто. Но герцогиня Кембриджская уже дважды справлялась, значит, справится и в третий раз.
Напомним, предварительно дата родов герцогини уже известна, но никто же не знает, когда именно они начнутся. А недавно стало известно, что Кейт и Уильям даже не знают пол малыша, который вот-вот должен появиться на свет, передает ТСН.