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04.04 22:22   MIGnews.com

Госпиталь Святой Марии готов к прибытию жены принца Уильяма

Совсем немного времени осталось до момента, когда на свет появится третий ребенок Кембриджей.

Как пишет западная пресса, около госпиталя Святой Марии в Лондоне, а точнее, у крыла Линдо, где Кэтрин рожала и принца Джорджа в 2013 году, и принцессу Шарлотту в 2015 году, с 10 апреля будет введено ограничение на парковку. Следовательно, журналисты и фоторепортеры уже готовятся занимать лучшие места, чтобы вновь увидеть герцогиню Кембриджскую с младенцем на руках в день выписки.

Наверное, рожать, когда под окнами собрались тысячи поклонников и журналистов, непросто. Но герцогиня Кембриджская уже дважды справлялась, значит, справится и в третий раз.

Напомним, предварительно дата родов герцогини уже известна, но никто же не знает, когда именно они начнутся. А недавно стало известно, что Кейт и Уильям даже не знают пол малыша, который вот-вот должен появиться на свет, передает ТСН.
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