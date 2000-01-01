Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В Газе будут платить по 10 шекелей за каждую убитую собаку | Фото: Pixabay03.03 15:56   MIGnews.com

В Газе будут платить по 10 шекелей за каждую убитую собаку

На этой неделе муниципалитет Бейт-Лахии объявил о начале официальной кампании по борьбе с бродячими псами, решив материально поощрять местных жителей к борьбе с этой проблемой. Отныне за каждую убитую собаку из горбюджета будет выделяться по 10 шекелей.

"Из-за распространения собак, нападающих на местных жителей, детей и фермеров, муниципалитет Бейт-Лахии объявляет о готовности платить по десять шекелей каждому человеку, который убьет бродячую собаку и уведомит об этом муниципалитет", - говорится в обращении мэрии.

Стоит отметить, что из-за экономической ситуации в секторе Газа подобная кампания может сильно мотивировать местных жителей, заинтересованных в получении быстрой прибыли. И к тому же покупательная способность 10 шекелей в Газе намного больше, чем в Израиле.

В условиях кампании не оговариваются методы, которыми разрешается умерщвлять животных. В то же время никаких ограничений на количество собак, убитых одним жителем города, нет.

Однако несмотря на уже упомянутое положение в анклаве, немало палестинцев назвали данную кампанию жестокой и бесчеловечной.

"Это бессмысленное решение. Муниципалитет будет нести ответственность за всех жителей, кому из-за этого будет причинен ущерб. Муниципалитет должен нести ответственность за бродячих собак", - цитирует Ynet местного жителя Мохаммада Авада.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:18
Трамп сел на диету
23:35
В США объявили победителей "Золотой малины"
21:55
Хуситы признались, что их готовит "Хизбалла"
21:34
Нетаниягу начал 5-дневный визит в США
20:46
Ливан: со "шпиона Моссада" сняты все обвинения
19:59
Яалон снова призвал к отставке Нетаниягу
19:36
Элтон Джон послал фаната и ушел со сцены  
18:54
ХАМАС не передал Египту данные об израильских солдатах
18:41
Иран выйдет из ядерной сделки вслед за США
17:04
Поляки начали судиться из-за "Закона о Холокосте"
16:36
ХАМАС: евреи пекут "уши Амана" на крови младенцев
14:54
99-летний пловец установил мировой рекорд
14:28
Польша оценила долг Германии по репарациям в $850 млрд
13:37
Абрамович пожертвовал $20 млн. на центр ядерной медицины
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus