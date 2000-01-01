03.03 15:56 MIGnews.com

В Газе будут платить по 10 шекелей за каждую убитую собаку

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На этой неделе муниципалитет Бейт-Лахии объявил о начале официальной кампании по борьбе с бродячими псами, решив материально поощрять местных жителей к борьбе с этой проблемой. Отныне за каждую убитую собаку из горбюджета будет выделяться по 10 шекелей."Из-за распространения собак, нападающих на местных жителей, детей и фермеров, муниципалитет Бейт-Лахии объявляет о готовности платить по десять шекелей каждому человеку, который убьет бродячую собаку и уведомит об этом муниципалитет", - говорится в обращении мэрии.Стоит отметить, что из-за экономической ситуации в секторе Газа подобная кампания может сильно мотивировать местных жителей, заинтересованных в получении быстрой прибыли. И к тому же покупательная способность 10 шекелей в Газе намного больше, чем в Израиле.В условиях кампании не оговариваются методы, которыми разрешается умерщвлять животных. В то же время никаких ограничений на количество собак, убитых одним жителем города, нет.Однако несмотря на уже упомянутое положение в анклаве, немало палестинцев назвали данную кампанию жестокой и бесчеловечной."Это бессмысленное решение. Муниципалитет будет нести ответственность за всех жителей, кому из-за этого будет причинен ущерб. Муниципалитет должен нести ответственность за бродячих собак", - цитирует Ynet местного жителя Мохаммада Авада.