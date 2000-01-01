03.12 03:07 MIGnews.com

Люди напугали раненного тюленя, делая селфи, и он умер

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На британском побережье в графстве Дорсет местные жители обнаружили раненного тюленя, они принялись фотографировать его, сильно напугав. В итоге животное умерло, пишет The Sun.Млекопитающее, поранившись ласт леской, выплыло на пляж Чесил-Бич, где с ним тут же стали делать селфи местные жители и туристы. Тюлень, испугавшись, полез обратно в воду, дабы обезопасить себя и вылез обратно только спустя несколько часов, когда все разошлись.Пострадавшего тюленя увидел мужчина, который обратился в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. Местный биолог Дерек Дэйви обработал животному раны. "Леска вокруг его ласта впилась до самой кости и вызвала заражение. На его теле было еще несколько ран. Толпа людей, которая хотела сделать фото с тюленем, заставила его вернуться в воду и причинила ему еще больше страданий".Несмотря на помощь, инфекция добралась до кости тюленя, в итоге жвиотное пришлось усыпить из-за критического и мучительного состояния.