02.05 22:24 MIGnews.com
Супруги Обама создают фильм о Дональде Трампе
Барак и Мишель Обамы работают над созданием фильма о начальном периоде президентства Дональда Трампа.
Об этом в четверг, 2 мая сообщает Vanity Fair
.
По данным издания, сериал станет экранизацией книги-бестселлера писателя Макла Льюиса "Пятый риск" - документальной хроники начального периода президентства Трампа.
"Экс-президент США Барак Обама вместе со своей супругой Мишель станут продюсерами сериала стримингового сервиса Netflix о нынешнем президенте США Дональде Трампе", - говорится в сообщении.
Источники, знакомые с проектом, отмечают, что зрители смогут увидеть в картине работу, которую "выполняют самые обычные герои, которые управляют нашим правительством и охраняют нашу нацию".
Как известно, ранее Барак Обама основал компанию Higher Ground Productions для продюсирования контента для Netflix.
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