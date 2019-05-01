Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Супруги Обама создадут фильм о Дональде Трампе | Фото: AFP02.05 22:24   MIGnews.com

Супруги Обама создают фильм о Дональде Трампе

Барак и Мишель Обамы работают над созданием фильма о начальном периоде президентства Дональда Трампа.

Об этом в четверг, 2 мая сообщает Vanity Fair.

По данным издания, сериал станет экранизацией книги-бестселлера писателя Макла Льюиса "Пятый риск" - документальной хроники начального периода президентства Трампа.

"Экс-президент США Барак Обама вместе со своей супругой Мишель станут продюсерами сериала стримингового сервиса Netflix о нынешнем президенте США Дональде Трампе", - говорится в сообщении.

Источники, знакомые с проектом, отмечают, что зрители смогут увидеть в картине работу, которую "выполняют самые обычные герои, которые управляют нашим правительством и охраняют нашу нацию".

Как известно, ранее Барак Обама основал компанию Higher Ground Productions для продюсирования контента для Netflix.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:39
"Холокост - никогда больше": Бразилия подсветила Конгресс
21:37
Интимные фото израильских солдаток слиты в сеть
21:06
Советник ООН: Нынешняя Европа похожа на Европу с нацистами
20:54
Арестован "бандит в капюшоне", терроризировавший Тель-Авив
20:43
Суд отложил депортацию директора Human Rights Watch
20:13
Ультраправые Германии устроили марш накануне Дня Памяти
19:29
Германия признала мусульманский антисемитизм в стране
19:12
"Израильские бригады будут уничтожены в прямом эфире"
18:43
Умер бывший госконтролер Миха Линденштраус
18:34
Корейцы извинились перед еврейским народом после Освенцима
17:43
Вперед, к натуральному хозяйству
17:29
Дети тех, кто пережил Холокост могут унаследовать ПТСР
17:27
Опрос: среди американских евреев меньше всего исламофобов
17:03
Подкуп ради наркотиков: полиция разоблачила заключенных
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus