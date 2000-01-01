02.03 09:58 MIGnews.com

Оскар: виновники путаницы больше не появятся на церемонии

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Американская киноакадемия больше не будет сотрудничать с виновниками путаницы с конвертами во время церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщила президент организации Шерил Бун Айзекс.Кроме того, сотрудничество с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers (PWC), которая занимается подсчетами голосов и подготовкой конвертов с именами победителей, также находится под вопросом.Напомним, что на церемонии вручения премии произошел один из самых крупных конфузов в истории церемонии. И так, лучшим фильмом объявили мюзикл "Ла-Ла Лэнд", а на самом деле в этой категории победил фильм "Лунный свет".Позже выяснилось, что эта неприятная ситуация произошла по вине сотрудников PWC Брайана Куллинана и Марты Руиз.Каждый из них имел полный набор конвертов с карточками, на которых значатся имена победителей. Это необходимо для того, если с одним из конвертов что-то произойдет.В свою очередь, компания PriceWaterhouseCoopers уже принесла извинения за инцидент.