Подано ходатайство о наборе танкисток в войска

Первые женщины-командиры танков в истории ЦАХАЛ, прошедшие подготовку, Оснат Леви и Нога Шина подали ходатайство в Верховный суд против министра обороны Нафтали Беннетта и начальника Генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави.
Они потребовали разрешить призыв представительниц слабого пола в бронетанковые войска, передает "Аруц Шева".
Уточняется, что это уже второе ходатайство по данному вопросу. В сентябре прошлого года Ор Абрамсон и Мааян Хальберштадт подали аналогичный документ в БАГАЦ с требованием разрешить им занять боевые позиции в танковом корпусе.
После завершения пилотного проекта по обучению танкисток, Кохави решил не набирать больше женщин в бронетанковые войска. Он аргументировал это тем, что на данном этапе интеграция представительниц слабого пола требует выделения значительных ресурсов, которые военные не могут себе позволить.
В ближайшие дни ожидается ответ Кохави на вышеуказанные ходатайства. Первое слушание в БАГАЦ состоится в феврале.