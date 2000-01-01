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Подано ходатайство о наборе танкисток в войска | Фото:02.01 13:00   MIGnews.com

Подано ходатайство о наборе танкисток в войска

Первые женщины-командиры танков в истории ЦАХАЛ, прошедшие подготовку, Оснат Леви и Нога Шина подали ходатайство в Верховный суд против министра обороны Нафтали Беннетта и начальника Генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

Они потребовали разрешить призыв представительниц слабого пола в бронетанковые войска, передает "Аруц Шева".

Уточняется, что это уже второе ходатайство по данному вопросу. В сентябре прошлого года Ор Абрамсон и Мааян Хальберштадт подали аналогичный документ в БАГАЦ с требованием разрешить им занять боевые позиции в танковом корпусе.

После завершения пилотного проекта по обучению танкисток, Кохави решил не набирать больше женщин в бронетанковые войска. Он аргументировал это тем, что на данном этапе интеграция представительниц слабого пола требует выделения значительных ресурсов, которые военные не могут себе позволить.

В ближайшие дни ожидается ответ Кохави на вышеуказанные ходатайства. Первое слушание в БАГАЦ состоится в феврале.


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