02.01 13:17 MIGnews.com

Галкин потроллил новогоднее обращение главы РФ

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Юморист Максим Галкин в своеобразной манере поздравил подписчиков своего Instagram. Артист выложил видеоролик, пародирующий новогоднее обращение президента к россиянам.В ролике Галкин в костюме стоит на фоне наряженной ели, рядом - мужчина, внешне похожий на Владимира Путина. Оба поглядывают в камеру, как будто ожидают чего-то и готовятся начать выступление. Переглядываются, улыбаются друг другу, изображают нервозность, но так и не произносят ни слова."Новогоднее необращение", - подписал ролик Галкин.