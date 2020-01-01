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Галкин потроллил над новогодним обращением главы РФ 02.01 13:17   MIGnews.com

Галкин потроллил новогоднее обращение главы РФ

Юморист Максим Галкин в своеобразной манере поздравил подписчиков своего Instagram. Артист выложил видеоролик, пародирующий новогоднее обращение президента к россиянам.

В ролике Галкин в костюме стоит на фоне наряженной ели, рядом - мужчина, внешне похожий на Владимира Путина. Оба поглядывают в камеру, как будто ожидают чего-то и готовятся начать выступление. Переглядываются, улыбаются друг другу, изображают нервозность, но так и не произносят ни слова.

"Новогоднее необращение", - подписал ролик Галкин.



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