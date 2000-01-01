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`Злобный пес` покорил сердца интернет-пользователей | Фото: Thinkstock02.03 04:53   MIGnews.com

"Злобный пес" покорил сердца интернет-пользователей

Забавное видео с собакой, которая злобно рычит на хозяина, издавая странные звуки, подтолкнуло пользователей сервиса Coub на создание чрезвычайно смешных коротеньких роликов, как пишет ТСН.

В оригинале видео миловидного небольшого пса гладят по голове и немного натягивают его кожу на голове, что четвероногому, похоже, не очень нравится. Тот начинает смешно рычать и тогда автор ролика немного прижимает пальцами его челюсть. В результаты собака издает грозные звуки "ла-ла-ла".

Четвероногий собака-разрывака уже известен в Сети как La-la-la dog, а коубы с объединением его грозных песен и отрывков известных фильмов и клипов уже собрали тысячи просмотров и лайков. Смотрите подборку самых забавных из них.


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