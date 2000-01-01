01.02 20:56 MIGnews.com

Родители 16 дней гуляли и фотографировали свою мертвую дочь

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Жительница британского Лидса Шарлотта Шакач опубликовала серию трогательных семейных фотографий, на которых она и ее супруг Аттила нянчат свою новорожденную дочь Эвелин. Однако, как позже женщина сама признала, на момент всех прогулок в парке ее ребенок был уже мертв.О том, что их дочь родится с хромосомными аномалиями, Шарлотту и Аттилу уведомили еще за 3 месяца до родов. Несмотря на то, что вся беременность протекала без отклонений, Эвелин с недоразвитым, гладким мозгом, суженными дыхательными путями в носу и легких и гипоплазией дуги аорты. Из-за невозможности дышать самостоятельно ей нельзя было провести операцию на сердце. Но, как говорят врачи, если бы операция бы прошла успешно, девочка бы всю жизнь страдала от нарушений слуха, зрения и речи, сталкиваясь с тяжелыми психическими и физическими недостатками.После того, как, спустя 4 недели после родов, 10 января, ребенок скончался, его поместили в охлажденную камеру. Сотрудники хосписа разрешили родителями брать его на ежедневные 5-10-минутные прогулки в саду, а последние 4 дня до похорон, которые назначили на 26 января, они провели в семейном кругу дома.Фотоснимки Шарлотта решила опубликовать для других родителей, которые могут не ценить предоставленную им возможность проводить время со своими детьми."Я никогда не чувствовала себя мамой. Только когда я была беременной. Я уже купила все необходимое для Эвелин, но сейчас я просто не беременна. Сложно объяснить… Кажется, что это все не по-настоящему. Я опустошена", - цитирует женщину издание Mirror."Похороны дались очень трудно из-за осознания реальности. Но даже нам сейчас очень больно, облегчением является осознание того, что сейчас Эвелин находится в лучшем месте. Я бы хотела, чтобы она была с нами, я бы столько отдала за это, но мы понятия не имеем, какой бы была ее жизнь. Сейчас она, по крайней мере, не страдает", - говорит Шарлотта Шакач.