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В Европе обрезание признали нарушением закона | Фото:31.05 22:19   MIGnews.com

В Европе обрезание признали нарушением закона

Министерство здравоохранения Нидерландов заявило, что некоторые виды мужского обрезания, традиционно осуществляемые в ультраортодоксальных еврейских общинах, нарушают действующее законодательство.

Об этом в пятницу, 31 мая пишет The Times of Israel.

В четверг представители ведомства сказал телекомпании NOS, что данную процедуру осуществляют два востребованные могеля, которые не имеют медицинского образования.

Чиновники отметили, что в Нидерландах насчитывается немало специалистов такого характера, но не у всех из них есть медицинское образование.

В Минздраве подчеркнули, что нельзя позволять делать обрезание человеку, не имеющему должной подготовки и не зарегистрированному в качестве профессионального медика, невзирая на все религиозные свободы.

Согласно отчету NOS, инспекция при Министерстве здравоохранения уже вскоре вызовет на вопрос Германа Лунштейна и Меира Виллегаса Энрикеса.


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