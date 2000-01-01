В Европе обрезание признали нарушением закона

В четверг представители ведомства сказал телекомпании NOS, что данную процедуру осуществляют два востребованные могеля, которые не имеют медицинского образования.
Чиновники отметили, что в Нидерландах насчитывается немало специалистов такого характера, но не у всех из них есть медицинское образование.
В Минздраве подчеркнули, что нельзя позволять делать обрезание человеку, не имеющему должной подготовки и не зарегистрированному в качестве профессионального медика, невзирая на все религиозные свободы.
Согласно отчету NOS, инспекция при Министерстве здравоохранения уже вскоре вызовет на вопрос Германа Лунштейна и Меира Виллегаса Энрикеса.