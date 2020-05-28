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Собянин: санограничения сохранятся до получения вакцины 29.05 13:30   MIGnews.com

Собянин: санограничения сохранятся до получения вакцины

Действующий режим самоизоляции с санитарными ограничениями продлится еще долго, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго - до того, как мы вакцину не получим", - сказал Собянин.

Однако, по мнению мэра, в Москве уже начался переход к нормальной жизни.

"Но это не означает, что мы должны взаперти все время жить. Мы должны нормально жить, нормальной жизнью, ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять", - подчеркнул он.

Собянин призвал москвичей соблюдать элементарные санитарные требования, которые во многих странах мира сейчас являются аксиомой. "К сожалению, реальность такова, что приходится ограничивать себя, но минимально ограничивать - для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье близких, чтобы не скатываться опять к такой тяжелой ситуации", - добавил мэр.

Ведущий иммунолог Израиля, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун прокомментировал опасность ускоренного массового внедрения вакцины от COVID-19.

"Современные технологии позволяют сократить сроки, но все равно нужно время, чтобы понять, какая прививка эффективна, а также убедиться, что она не приводит к нежелательным последствиям... Сейчас все очень торопятся, но очень важно знать, что будет потом... Например, оказалось, что один из первых препаратов, который начали применять в Израиле, вызывает непроходимость кишечника. Уже закончились исследования, уже начали давать людям этот препарат, а потом пришлось эту вакцину снять с производства", - рассказал специалист, пишет Corona24.


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