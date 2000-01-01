28.11 13:49 MIGnews.com

Все больше израильтянок рожают естественным путем

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Все больше женщин в Израиле рожают естественным путем, о чем свидетельствует статистика.По данным "Исраэль хайом", в 2018 году количество родов через кесарево сечение достигло рекордно низкого, начиная с 2002 года, показателя – 17,4%.К сравнению, в 2017 году 18,3% родов заканчивались кесаревым. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует делать кесарево сечение только в тех случаях, когда это остро необходимо, поскольку оно может быть опасным и вызывать ненужные осложнения.Согласно отчету, всего в Израиле в 2018 году прошли 184 094 родов, в среднем – 504 родов в день. При чем, количество рожениц в возрасте старше 45 лет гораздо увеличилось до 9000. К сравнению, в 2010 в день проходило 500 родов. Рожениц в возрасте 40–44 лет на тот момент было 6000.