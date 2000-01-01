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Армению накрыла вторая волна COVID-19 28.05 12:21   MIGnews.com

Армению накрыла вторая волна COVID-19

В Армении началась вторая волна эпидемии коронавируса.

О ситуации в стране сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, вторую волну заражения вызвало несоблюдение карантинных ограничений.

Пашинян уверен, что если все противоэпидемические правила будут соблюдаться, то число заражений будет стремительно опускаться к нулю.

Кроме того, по словам премьера, власти могут прибегнуть к жестким административным мерам, чтобы все правила соблюдались гражданами.


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