28.05 12:21 MIGnews.com

Армению накрыла вторая волна COVID-19

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В Армении началась вторая волна эпидемии коронавируса.О ситуации в стране сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, вторую волну заражения вызвало несоблюдение карантинных ограничений.Пашинян уверен, что если все противоэпидемические правила будут соблюдаться, то число заражений будет стремительно опускаться к нулю.Кроме того, по словам премьера, власти могут прибегнуть к жестким административным мерам, чтобы все правила соблюдались гражданами.