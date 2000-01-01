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Пейте хлорку: в Израиле появилась опаснейшая секта 28.04 13:43   MIGnews.com

Пейте хлорку: в Израиле появилась опаснейшая секта

Портал ynet сообщает о появлении в Израиле опасной секты, возникшей в Америке - Genesis II Church of Health and Healing.

Церковь намерена на этой неделе провести в Вашингтоне конференцию с целью рекламы “чудодейственного лекарства”, которое якобы может вылечить 95% всех существующих болезней”.

Группа приглашает через Facebook всех желающих принять участие в “сессиях альтернативного эффективного лечения”. Основатель секты Том Мэри утверждает, что употребление чудо-средства “может спасти вашу жизнь или жизнь ваших любимых, от которых отказались доктора и которых отправили умирать домой”.

В видео, опубликованное на сайте Церкви утверждается, что лекарство может вылечить такие болезни, как эбола, малярия, лихорадку денге, все виды раковых заболеваний, диабет, аутизм, СПИД и рассеянный склероз.

“Лечебный раствор” называется MMS и состоит из окиси хлора и промышленной хлорки, применяющейся в текстильной промышленности. Во многих странах использование этого вещества в медицинских целях запрещено.

В Америке Food and Drug Administration (FDA) предупреждает, что применение MMS привело к многочисленным случаям диареи, рвоты, сильного обезвоживания и в одном случае чуть не привело к смертельному исходу.

Несмотря на все это, в Израиле появилась группа, рекламирующая MMS. У этой группы в Facebook - 300 подписчиков. В последние дни на группу была подана жалоба - в министерство здравоохранения и в полицию Израиля.

Социальный работник и советник министерства здравоохранения Ифат Мизрахи объясняет: “Израильская группа продает этот раствор, и когда мы выяснили, что она обманывает людей и подвергает опасности их здоровье, мы подали на них жалобу. Я и другие активисты смотрим в сети за шарлатанами, которые пытаются нажиться на отсутствии знаний и понимания среди публики. Более всего меня возмущает тот факт, что раствор хлорки пытаются продавать в качестве эффективного средства для лечения аутизма, я сама мать ребенка-аутиста, нельзя, чтобы подобные вещи продавались в Израиле. Я немедленно обратилась в министерства здравоохранения, социальной защиты и в полицию”.


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