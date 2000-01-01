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Папа Римский заболел после встречи с прихожанами в масках 28.02 13:11   MIGnews.com

Папа Римский заболел после встречи с прихожанами в масках

Представитель Ватикана Маттео Бруни сообщил, что Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу для начала Великого поста из-за болезни.

Известно, что пару дней назад Папа Франциск тесно общался с огромной толпой верующих в респираторных масках.

"Сегодня утром понтифик не отправился в базилику Святого Иоанна Латеранского для покаянной мессы с римским духовенством. Из-за легкого недомогания он предпочел остаться возле Сант-Марта. Другие обязанности выполняются регулярно", - заявили в Ватикане.

Однако, в Ватикане не ответили проходил ли Папа Римский тест на коронавирус.


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