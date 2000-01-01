Папа Римский заболел после встречи с прихожанами в масках
Представитель Ватикана Маттео Бруни сообщил, что Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу для начала Великого поста из-за болезни.
Известно, что пару дней назад Папа Франциск тесно общался с огромной толпой верующих в респираторных масках.
"Сегодня утром понтифик не отправился в базилику Святого Иоанна Латеранского для покаянной мессы с римским духовенством. Из-за легкого недомогания он предпочел остаться возле Сант-Марта. Другие обязанности выполняются регулярно", - заявили в Ватикане.
Однако, в Ватикане не ответили проходил ли Папа Римский тест на коронавирус.