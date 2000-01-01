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Зависимость от игр причислили к `расстройствам поведения` | Фото:27.05 04:46   MIGnews.com

Зависимость от игр причислили к "расстройствам поведения"

26 мая, Всемирная организация здравоохранения приняла пересмотренную Международную статистическую классификацию болезней и проблем (МКБ-11), которая впервые включила "игровое расстройство" в список. Теперь это будут считать расстройством поведения, вызывающим зависимость.

"Игровое расстройство" ранее причислялось "патологическим азартным играми" в МКБ-10, который ВОЗ ратифицировала в 1990 году. Текст МКБ-11 был завершен год назад. Редакция вступает в силу 1 января 2022 года. В ней есть глава, посвященная "психическим, поведенческим или нервно-психическим расстройствам".

"Игровое расстройство - это модель постоянного или повторяющегося игрового поведения ("цифровые игры" или "видеоигры"), которое может быть онлайн (то есть через Интернет) или оффлайн".




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