27.05 04:46 MIGnews.com

Зависимость от игр причислили к "расстройствам поведения"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





26 мая, Всемирная организация здравоохранения приняла пересмотренную Международную статистическую классификацию болезней и проблем (МКБ-11), которая впервые включила "игровое расстройство" в список. Теперь это будут считать расстройством поведения, вызывающим зависимость."Игровое расстройство" ранее причислялось "патологическим азартным играми" в МКБ-10, который ВОЗ ратифицировала в 1990 году. Текст МКБ-11 был завершен год назад. Редакция вступает в силу 1 января 2022 года. В ней есть глава, посвященная "психическим, поведенческим или нервно-психическим расстройствам"."Игровое расстройство - это модель постоянного или повторяющегося игрового поведения ("цифровые игры" или "видеоигры"), которое может быть онлайн (то есть через Интернет) или оффлайн".