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Израильский профессор: от гриппа может умереть каждый 25.12 10:36   MIGnews.com

Израильский профессор: от гриппа может умереть каждый

Глава управления народного здравоохранения профессор Сигаль Садецки обратилась с предупреждением к гражданам.

Она сказала: "Каждый может умереть от гриппа. Те случаи смерти, с которыми мы сталкивались до сегодняшнего дня, можно было предотвратить”.

Профессор Садецки подчеркнул важность вакцинирования: “Я не понимаю, почему так низок уровень лиц, получивших прививки - нет никаких причин отказаться от чего-то, что защитит вас от гриппа”.

Вчера, 24 декабря, в иерусалимской больнице Шаарей Цедек от осложнений после гриппа скончался 19-летний Хилель Дахбаш из поселения Нария в Биньямина. Хилель лечился дома и был эвакуирован в больницу лишь 23 декабря, когда у него уже не было пульса. За день до него 14-летняя девочка скончалась от осложнений после гриппа в больнице Тель Ха Шомер.

В израильских больницах в настоящий момент госпитализированы более ста человек, находящихся  в тяжелом состоянии после того, как заболели гриппом. В прошлом году за тот же период были госпитализированы в тяжелом состоянии с осложнениями после гриппа лишь 45 человек.

Телеканал КАН сообщает о том, что одной из причин тяжелой эпидемии гриппа в Израиле в этом году является то, что прививки были созданы поздно - и с запозданием прибыли в Израиль, после того, как эпидемия уже началась.

В этом году эпидемия началась раньше, чем обычно, и распространяется более быстрыми темпами.

В некоторых случаях заболевание специфическими штаммами гриппа может привести к внезапной потере сознания, проблемам с дыханием, приступам высокой температуры, которую не удается сбить. В этом году врачи говорят о том, что грипп особенно опасен для мышц сердца.

В больнице Тель Ха Шомер сегодня госпитализирован 41-летний мужчина - здоровый, без хронических заболеваний, ранее не болевший. Он находится  в крайне тяжелом состоянии, существует опасность для его жизни и он присоединен к аппарату искусственного дыхания.


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