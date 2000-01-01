25.12 02:58 MIGnews.com

Ученые связали лишний вес и глобальное потепление

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Ожирение как глобальная проблема приводит к выбросу 700 лишних мегатонн углекислого газа, что составляет около 1% всех выбросов, производимых людьми.Об этом говорится в исследовании датских и американских ученых, опубликованном в Wiley Online Library.Специалисты выяснили, что на выделение углекислого газа влияют и скорость метаболизма, и масса тела живых организмов. Люди с лишним весом производят больше углекислого газа по сравнению с худыми.Кроме того, люди с избыточным весом потребляют больше пищи и напитков, на производство которых тоже идет энергия."Поскольку ожирение является важным фактором глобальной нагрузки на ПРП, стратегии уменьшения его распространения должны определять приоритетные усилия по сокращению выбросов парниковых газов", — заявили исследователи.По словам ученых, снижение ожирения может иметь значительную пользу как для здоровья населения, так и для окружающей среды.