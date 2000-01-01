Новый способ омолодить свою кожу

Процедура Embrace начала применяться всего около полугода назад, но полученные результаты вызвали такой восторг, как пациентов, так и врачей, что спрос на нее превзошел всякие ожидания. Это довольно необычное явление в области эстетической медицины, которая имеет на вооружении множество различных методов омоложения. Но этот – особенный.
Дело в том, что с точки зрения эстетической медицины и пластической хирургии шея – наиболее проблематичный участок тела, поскольку труднее всего поддается коррекции. Ведь речь идет об области тела, находящейся в непосредственной близости к лицу. Кроме того, известные ранее методы избавления от двойного подбородка, выполняли только функцию липосакции и подтяжки кожи, тогда как текстура и структура кожи при этом не менялась, и если она была дряблой и неэластичной, то такой она и оставалась.
Метод Embrace впервые предоставил возможность липосакции и подтяжки кожи с одновременным ее омоложением! Теперь за одну процедуру длительностью около часа достигаются обе цели.
Эффект от процедуры Embrace при коррекции шеи:
• двойной подбородок ликвидируется
• дряблость и провисание кожи устраняется
• упругость кожи восстанавливается
• мелкие и глубокие морщины исчезают
• четкость овала лица возвращается
• эластичность кожи активируется
• кожа лица выравнивается, рубцы исчезают
• достигается эффект существенного омоложения, лифтинга и свежести
• эффект сохраняется длительный срок
И воздействие процедуры на этом не прекращается – усиление эффекта длится еще несколько месяцев, после чего стабилизируется и сохранится на долгие годы.
Таким образом, процедура Embrace по своей эффективности превзошла даже процедуру Neck Tite, которая была на пике популярности в течение последних 10 лет. Ведь даже учитывая, что стоимость процедуры Embrace несколько выше, чем Neck Tite, получаемые результаты не идут ни в какое сравнение, поскольку эффект от процедуры Embrace аналогичен эффекту от обычной пластической операции, однако отличается минимальной травматичностью и быстрым восстановительным периодом.
Одним словом, если двойной подбородок, дряблая и обвисшая кожа шеи, визуально прибавляющие вашему облику не один десяток лет, надоели вам тоже, значит, пришло время от них избавиться. Сегодня на это вам потребуется всего один час.
Процедура Embrace проводится в медицинском центре Body Tite д-ра Анн Гуревич.
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