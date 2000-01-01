Власти Италии запретили въезд на зараженные территории
В субботу, 23 февраля, власти Италии запретили въезд в 10 городов, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Из-за вспышки заболевания в Ломбардии и Венето были закрыты школы, предприятия и рестораны, отменены спортивные и массовые мероприятия. Мэр Милана Беппе Сала закрыл государственные учреждения, передает АР.
Сотни жителей и рабочих, контактировавших с инфицированными, были помещены в изоляцию на время диагностики. В закрытой больнице Венето был создан специальный лагерь для проверки медицинского персонала на наличие вируса.
В городе Кодоньо закрыты супермаркеты, рестораны и магазины. Из-за карантина улицы опустели. По последним данным, в субботу были зафиксированы 79 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли и один был выписан из больницы. Из оставшихся 76 больных, 54 – в Ломбардии, 17 – в Венето, два в Эмилии-Романье, два – в Лацио и один в Пьемонте.
По словам губернатора Венето Луки Зая, распространение коронавируса показало, что зараза передается как любой грипп, а попытка установить источник или связь с Китаем больше не являются эффективными мерами сдерживания.
"Вы можете заразиться от кого угодно. Есть вероятность, что настанет момент, когда пациенты не имели контакта с подозреваемыми носителями", – отметил он.
По словам главы министерства здравоохранения и социального обеспечения Ломбардии Джулио Галлера, в Ломбардии на коронавирус уже проверили 250 человек.
"Учитывая, насколько это заразно, возможно, цифры увеличатся", – предупредил он.
Чиновники одобрили постановление, согласно которому 10 городов Ломбардии оказались в изоляции вокруг Лоди, к юго-востоку от Милана, после того, как в пятницу регион сообщил о четырехкратном росте случаев заболевания. Но отдельные города за пределами области, охваченной указом, такие как Кремона, выпустили свои собственные ограничения после подтверждения, что были местные случаи.
В субботу в Италии от коронавируса умерли два человека – мужчина и женщина за 70 лет.