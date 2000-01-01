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Власти Италии запретили въезд на зараженные территории | Фото:23.02 07:40   MIGnews.com

Власти Италии запретили въезд на зараженные территории

В субботу, 23 февраля, власти Италии запретили въезд в 10 городов, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Из-за вспышки заболевания в Ломбардии и Венето были закрыты школы, предприятия и рестораны, отменены спортивные и массовые мероприятия. Мэр Милана Беппе Сала закрыл государственные учреждения, передает АР.

Сотни жителей и рабочих, контактировавших с инфицированными, были помещены в изоляцию на время диагностики. В закрытой больнице Венето был создан специальный лагерь для проверки медицинского персонала на наличие вируса.

В городе Кодоньо закрыты супермаркеты, рестораны и магазины. Из-за карантина улицы опустели. По последним данным, в субботу были зафиксированы 79 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли и один был выписан из больницы. Из оставшихся 76 больных, 54 – в Ломбардии, 17 – в Венето, два в Эмилии-Романье, два – в Лацио и один в Пьемонте.

По словам губернатора Венето Луки Зая, распространение коронавируса показало, что зараза передается как любой грипп, а попытка установить источник или связь с Китаем больше не являются эффективными мерами сдерживания.

"Вы можете заразиться от кого угодно. Есть вероятность, что настанет момент, когда пациенты не имели контакта с подозреваемыми носителями", – отметил он.

По словам главы министерства здравоохранения и социального обеспечения Ломбардии Джулио Галлера, в Ломбардии на коронавирус уже проверили 250 человек.

"Учитывая, насколько это заразно, возможно, цифры увеличатся", – предупредил он.

Чиновники одобрили постановление, согласно которому 10 городов Ломбардии оказались в изоляции вокруг Лоди, к юго-востоку от Милана, после того, как в пятницу регион сообщил о четырехкратном росте случаев заболевания. Но отдельные города за пределами области, охваченной указом, такие как Кремона, выпустили свои собственные ограничения после подтверждения, что были местные случаи.
В субботу в Италии от коронавируса умерли два человека – мужчина и женщина за 70 лет.


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