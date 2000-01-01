23.02 22:10 MIGnews.com

Южная Корея: число зараженных стремительно растет

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Количество зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее возросло до 602 человек, еще пятеро умерли.Об этом сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения республики.Так, в городе Тэгу, где была зафиксирована вспышка заболевания, было зарегистрировано 24 новых случая заражения. В Сеуле – один, в Пусане – шесть.По данным ведомства, новой жертвой коронавируса стал 57-летний пациент госпиталя в городе Чхондо. Более того, власти выяснили, кем был "нулевой пациент". Первой зараженной оказалась 61-летняя женщина, которая продолжала пользоваться общественным транспортом и даже ходила на церковные службы. Ее изолировали.