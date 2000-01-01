21.02 21:40 MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: что известно о состоянии больной

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Женщина, у которой был диагностирован коронавирус в Израиле, находится в изоляторе и чувствует себя хорошо.Об этом сообщили врачи больницы "Шиба", передает Ynet.У пациентки не проявляются характерные для заболевания симптомы, потому медики настроены оптимистично. Женщина находится в отдельном изоляторе.По словам заведующей инфекционным отделением больницы профессора Гили Регев-Йохай, нынешняя ситуация гораздо благоприятнее той, которая ранее ожидалась."Когда пассажирка села в самолет, у нее был отрицательный анализ на вирус, а сегодня проверка дала положительный результат. Однако она совершено здорова, чувствует себя хорошо и не проявляет ни одного симптома. Вместе с тем она пребывает в шоке от ситуации. Мы следим за ее состоянием и одновременно отслеживаем результаты обследования других вернувшихся израильтян", – рассказала она.