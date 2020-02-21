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Вспышка коронавируса в северной Италии | Фото:21.02 21:05   MIGnews.com

Вспышка коронавируса в северной Италии

В пятницу, 21 февраля, в Италии зафиксировали 16 случаев заражения новым коронавирусом.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление властей.

Уточняется, что 14 случаев зафиксировано на севере Италии в Ломбардии. Еще два – в регионе Венето. Также заражены пятеро медицинских работников.

"Италия готова. Мы уже подготовили план. Теперь речь идет о его применении. Очевидно, что план предусматривает немедленные решения по пресечению вспышки", – заявил научный руководитель крупнейшей инфекционной больницы Италии Spallanzani в Риме Джузеппе Ипполито.

По его словам, в Ломбардии были зафиксированы первые случаи. Инфицированным оказался мужчина 38 лет. По предварительной информации, он заразился вирусом после обеда с другом, который вернулся из Китая.

Два других случая – его супруга, беременная учительница, которая находится в декретном отпуске, и еще один человек. Женщина не контактировала с детьми. Еще трое – пожилые клиенты бара Codogno, принадлежащего отцу человека, который занимался спортом с первым зараженным.

По словам губернатора Венето Лука Зая, два случая в его регионе – пожилые люди, один из которых "находится в критическом состоянии в реанимации" в Падуе. Ни один из пациентов не был в Китае.

По последним данным количество инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 76 723. С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умерли 2247 человек. В то же время 18 515 пациентам удалось успешно выздороветь.


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