21.01 05:05 MIGnews.com

Движения человека говорят о его характере

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Движения человека под музыку указывают на различные особенности человека, такие как невротичность, экстравагантность, настроение и даже способность сопереживать людям.К тому же, исследователи сделали новое открытие: танцевальные движения людей такие же индивидуальные, как и отпечатки пальцев.Ученые рассказали, что определили это совершенно случайно, они исследовали может ли искусственный интеллект определить музыкальный жанр по танцевальным движениям людей. Следовательно, они привлекли к эксперименту более 70 человек, которых попросили станцевать под музыку разных жанров.Как следствие, компьютер не смог распознать музыкальные жанры верно, но определил, кто из участников танцует. В 94% случаев искусственный интеллект правильно указал на участника независимо от музыкального стиля.