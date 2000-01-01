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Движения человека говорят о его характере | Фото:21.01 05:05   MIGnews.com

Движения человека говорят о его характере

Движения человека под музыку указывают на различные особенности человека, такие как невротичность, экстравагантность, настроение и даже способность сопереживать людям.

К тому же, исследователи сделали новое открытие: танцевальные движения людей такие же индивидуальные, как и отпечатки пальцев.

Ученые рассказали, что определили это совершенно случайно, они исследовали может ли искусственный интеллект определить музыкальный жанр по танцевальным движениям людей. Следовательно, они привлекли к эксперименту более 70 человек, которых попросили станцевать под музыку разных жанров.

Как следствие, компьютер не смог распознать музыкальные жанры верно, но определил, кто из участников танцует. В 94% случаев искусственный интеллект правильно указал на участника независимо от музыкального стиля.


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