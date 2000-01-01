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Метод Neck Tite поможет решить проблему двойного подбородка | Фото:19.12 13:48   MIGnews.com

Метод Neck Tite поможет решить проблему двойного подбородка

"Сегодня я - современная активная и энергичная женщина, любящая работать за компьютером, общаться в соц.сетях, играть с внуками, делать шоппинг и радоваться жизни. Но еще год назад я такой совсем не была. Я казалась себе старухой и ненавидела свое отражение в зеркале, а тягостные мысли отнимали у меня все силы.

Но однажды, собираясь на юбилей своих друзей, я сделала макияж, и поняла, что мое лицо прекрасно, а все, что есть во мне некрасивого – это моя дряблая, обвисшая, морщинистая шея! Это она делает из меня старуху, это она придает мне неопрятный вид!

Как отклик на мое озарение, мне попалась публикация о методе Neck Tite, который, как говорилось, решает эту проблему раз и навсегда. Не поверив, я начала наводить справки, читать рекомендации и исследовать тему, но нет, информация раз за разом подтверждалась. И я решилась.

Обратившись в клинику д-ра Анн Гуревич, я получила подробные разъяснения, и от моих сомнений не осталось следа. Цена вопроса – 9,500 шек меня также не смутила, потому что до визита в клинику я, конечно, взвешивала и другие варианты избавления от проблем с шеей, которые в итоге стоили не меньше при сомнительной эффективности. Процедура прошла совершенно без боли – д-р Анн Гуревич прекрасный врач.
Метод Neck Tite поможет решить проблему двойного подбородка | Фото:
Если вам, как и мне, старческая шея доставляет немало расстройств, вы можете последовать моему примеру!" – А.Г.

Двойной подбородок и обвисание шеи – проблема, которая может возникнуть и в довольно молодом возрасте. Причиной тому – гормональные нарушения, резкая потеря или, наоборот, набор веса, неправильная осанка, генетическая предрасположенность и другие. Если при взгляде на ваше лицо вам дают больше лет, чем вам есть – проблема чаще всего в этом. Усугубляется ситуация тем, что ее невозможно ни спрятать, ни замаскировать. К тому же, у этой проблемы нет гендерных любимчиков – она возникает как у женщин, так и у мужчин. Но в отличие от мужчин, женщины реагируют на нее острее, что может привести даже к тяжелым приступам депрессии, что только ухудшает ситуацию.

К счастью, израильские разработчики в области эстетической коррекции тела, обратили внимание на описанную проблему и разработали совершенно удивительный метод Neck Tite, который без сомнения можно назвать средством №1 в тех случаях, когда речь идет об избавлении от двойного подбородка и обвисшей шеи быстро и навсегда. Причем, речь идет всего об одной процедуре, по окончании которой вы возвращаетесь к обычной жизни, но уже помолодевшие, с ровным овалом лица и прекрасным настроением.

Как это работает

Метод Neck Tite действует на основе технологии RFAL, с помощью которой происходит удаление лишнего жира с одновременной подтяжкой кожи. Существует также возможность проведения процедуры без липосакции в случае, когда жировые отложения отсутствуют. Продолжительность процедуры составляет около 1,5 часов, а восстановительный период длится считанные дни, позволяя вернуться к привычной жизни немедленно.

Эффект от одной процедуры:

- мгновенный результат;
- существенная подтяжка кожи;
- ликвидация жировых отложений;
- разглаживание складок и морщин;
- повышение упругости и эластичности кожи;
- возврат утраченного овала лица;
- усиление эффекта в течение 3 месяцев после прохождения процедуры;
- полученный результат сохраняется на протяжении многих лет (свыше 5).

Преимущества метода

Немедленный результат и возврат к привычной жизни сразу по окончании процедуры. Сеанс коррекции методом Neck Tite – это проводимая под местным наркозом, безболезненная процедура, выполняемая врачом-хирургом, инструктором международного класса от INVASIX (создателя аппарата Body Tite) – доктором Анн Гуревич, имеющей опыт работы с тысячами пациентов.

Для дополнительной информации и назначения бесплатной консультации с доктором звоните: 03-9390202, 050-336-1999 или воспользуйтесь контактной формой.

Русскоязычная страница Клиники д-ра Анн Гуревич в Фейсбук!





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