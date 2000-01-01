20.11 01:31 MIGnews.com

Внезапная остановка сердца: найдены гены-виновники

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Ученые обнаружили редкие варианты ДНК, которые значительно увеличивают риск внезапной смерти от остановки сердца.Опасный ген нашли исследователи из Массачусетской больницы, Массачусетского технологического института и Гарварда, а о результатах рассказали на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации, передает Medical Xpress.Это самое большое исследование подобного рода. Генетики рассмотрели все идентифицированные варианты ДНК, классифицируя 15 из них как патогенные варианты. После этого они изучили гены 4525 взрослых людей среднего возраста без каких-либо признаков сердечно-сосудистых заболеваний.Как стало известно, у 41 человека (0,9%) был патогенный вариант. У тех, кто его унаследовал, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний выше более чем в 3 раза."В случае выявления у нас есть множество подходов, эффективных для предотвращения заболеваний, доступных в обычной клинической практике", – рассказал автор исследования Амит Хера.