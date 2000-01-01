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Индия запретит электронные сигареты | Фото:18.09 23:08   MIGnews.com

Индия запретит электронные сигареты

Индия запретила производство, импорт и продажу электронных сигарет. Это решение органа общественного здравоохранения поставило крест на планах расширения таких компаний, как Juul Labs и Philip Morris International (PM.N) в стране.

Нарушение запрета, введенного в соответствии с распоряжением, предусматривает тюремное заключение на срок до трех лет. Министерство здравоохранения Индии заявило, что электронные сигареты не должны стать "эпидемией" среди детей и молодежи.

"Учитывая серьезность воздействия электронных сигарет на молодежь, Кабинет министров утвердил постановление о запрете электронных сигарет", – заявил на пресс-конференции министр финансов Нирмала Ситхараман.

В Индии живет 106 миллионов взрослых курильщиков. По данному показателю Индия занимает второе место в мире после Китая.


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