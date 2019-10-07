Названо самое опасное для здоровья место в квартире
В квартире самым опасным местом является кухонная раковина, которая может сильно подорвать здоровье.
Причину такого выводу объяснил микробиолог, профессор из Университета Аризоны Чарльз Герб, передает CNN.
"В вашей кухонной раковине больше фекальных бактерий, чем в туалете после того, как вы его смоете. Вот почему ваша собака пьет из туалета. Она умнее, чем вы думаете", — предупредил эксперт.
Он также напомнил, что очень часто хозяева в раковине размораживают мясо или моют сырую птицу перед приготовлением, что приводит к распространению опасных бактерий по всей кухне. А некоторые продукты и вовсе могут переносить кишечную палочку и сальмонеллу.
Обезопасить себя, утверждает ученый, все же можно. Для этого достаточно регулярно очищать раковину специальными моющими средствам.