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Названы главные продукты-наркотики | Фото:17.12 02:40   MIGnews.com

Названы главные продукты-наркотики

Самое сильное привыкание вызывают продукты, имеющие такое же соотношение углеводов и жира, что и грудное молоко.

К такому выводу пришли ученые из Университета Мичигана, передает The Daily Mail.

В исследовании участвовали студенты, которым предлагалось выбирать из 35 продуктов и заполнять анкету, чьи вопросы позволяли выявить привязанность человека к определенной пище. Участники также давали оценки в соответствии с пищевой привлекательностью.

Как стало известно, больше всего привыкание вызывают: шоколад, мороженое, картофель фри, пицца, печенье, чипсы, пирожные, попкорн, жареный в масле и чизбургеры. В этих продуктах соотношение двух частей углеводов к одной части жира такое же, как и в грудном молоке.


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