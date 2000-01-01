Названы главные продукты-наркотики

Самое сильное привыкание вызывают продукты, имеющие такое же соотношение углеводов и жира, что и грудное молоко.
К такому выводу пришли ученые из Университета Мичигана, передает The Daily Mail.
В исследовании участвовали студенты, которым предлагалось выбирать из 35 продуктов и заполнять анкету, чьи вопросы позволяли выявить привязанность человека к определенной пище. Участники также давали оценки в соответствии с пищевой привлекательностью.
Как стало известно, больше всего привыкание вызывают: шоколад, мороженое, картофель фри, пицца, печенье, чипсы, пирожные, попкорн, жареный в масле и чизбургеры. В этих продуктах соотношение двух частей углеводов к одной части жира такое же, как и в грудном молоке.