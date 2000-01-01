Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К

По словам специалистов, лучшими источниками витамина К являются: листовая зелень, шпинат, капуста и брокколи, а также некоторые молочные продукты.
Одна из авторов исследования Кайла Ши из Университете Тафтса в Бостоне, штат Массачусетс отмечает, что дефицит этого витамина вызывает хронические болезни, поражающие опорно-двигательный аппарат и приводят к инвалидности.
Она подчеркнула, что особенно недостаток этого витамина опасен высоким риском развития остеоартрита.
Новое исследование оценивало показатели двух биомаркеров: циркулирующего витамин К в крови (филлохинон) и функциональные показатели этого витамина в плазме (плазма ucMGP).
Согласно результатам исследования, пожилые люди с низким уровнем циркулирующего витамина К чаще сталкиваются с ограничениями в подвижности и инвалидностью.
В эксперименте были задействованы 35 мужчин и 688 женщин в возрасте 70-79 лет. Эксперты оценивали их уровень подвижности каждые полгода течение 6-10 лет.