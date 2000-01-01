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Ученые рассказали, чем опасен недостаток витамина К | Фото: AFP17.06 04:14   MIGnews.com

Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К

Недавнее исследование ученых показало, что пожилые люди, которые употребляют недостаточное количество витамина К, подвержены более высокому риску инвалидности.

Об этом в воскресенье, 16 июня пишет Medical News Today.

По словам специалистов, лучшими источниками витамина К являются: листовая зелень, шпинат, капуста и брокколи, а также некоторые молочные продукты.

Одна из авторов исследования Кайла Ши из Университете Тафтса в Бостоне, штат Массачусетс отмечает, что дефицит этого витамина вызывает хронические болезни, поражающие опорно-двигательный аппарат и приводят к инвалидности.

Она подчеркнула, что особенно недостаток этого витамина опасен высоким риском развития остеоартрита.

Новое исследование оценивало показатели двух биомаркеров: циркулирующего витамин К в крови (филлохинон) и функциональные показатели этого витамина в плазме (плазма ucMGP).

Согласно результатам исследования, пожилые люди с низким уровнем циркулирующего витамина К чаще сталкиваются с ограничениями в подвижности и инвалидностью.

В эксперименте были задействованы 35 мужчин и 688 женщин в возрасте 70-79 лет. Эксперты оценивали их уровень подвижности каждые полгода течение 6-10 лет.

Результаты исследования опубликованы в The Journals of Gerontology: Series A.


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