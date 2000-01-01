Найдена связь между выхлопными газами и раком мозга
Риск развития рака мозга напрямую связан с загрязнением воздуха ультрадисперсными частицами (УДЧ).
К такому выводу пришли канадские медики по результатам исследования, передает ВВС.
Уточняется, что основным источником такого загрязнения являются выхлопные газы автомобилей, особенно, работающих на дизельном топливе. По словам ученых, большая выборка работы убедительно доказывает наличие зависимости между концентрацией УДЧ и частотой возникновения рака мозга, однако это первое исследование подобного рода, потому подтвердить связь можно будет только после проведения аналогичных работ.
Злокачественные опухоли мозга встречаются редко – примерно в 20 раз реже, чем рак груди или простаты. УДЧ – частицы размером менее 100 нанометров. Из-за чрезвычайно малого размера они легко вдыхаются, скапливаются в легких, откуда могут попасть через кровь в любые другие органы.
Ранее было доказано, что частицы могут проникать напрямую через обонятельный нерв и накапливаться там. Особенно остро проблема ощущается в больших городах.