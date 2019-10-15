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Близкие Заворотнюк подтвердили информацию о её болезни | Фото:15.10 12:04   MIGnews.com

Близкие Заворотнюк подтвердили информацию о её болезни

Близкие Анастасии Заворотнюк подтвердили болезнь актрисы в Instagram. Об этом сообщает агентство "Москва" во вторник, 15 октября.

"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения", — отмечено в посте.

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Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными "подробностями" и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать "сенсационные заявления" и "инсайдерскую информацию" от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)



Там также говорится, что о её состоянии здоровья распространяется ложная информация. Они отмечают, что актриса никогда не была в коме, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее не наступал паралич и полная атрофия мышц, а также что она не находится в состоянии сопора.

"Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", — сообщают близкие Анастасии. Авторы сообщения попросили уважать близких артистки и перестать спекулировать на теме ее недуга. Пост и ссылка на этот аккаунт появились на странице самой Заворотнюк.


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