15.10 12:04 MIGnews.com

Близкие Заворотнюк подтвердили информацию о её болезни

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Близкие Анастасии Заворотнюк подтвердили болезнь актрисы в Instagram. Об этом сообщает агентство "Москва" во вторник, 15 октября."Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения", — отмечено в посте.Там также говорится, что о её состоянии здоровья распространяется ложная информация. Они отмечают, что актриса никогда не была в коме, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее не наступал паралич и полная атрофия мышц, а также что она не находится в состоянии сопора."Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", — сообщают близкие Анастасии. Авторы сообщения попросили уважать близких артистки и перестать спекулировать на теме ее недуга. Пост и ссылка на этот аккаунт появились на странице самой Заворотнюк.