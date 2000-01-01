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Ученые создали лекарство от смертельного заболевания почек | Фото:16.09 05:14   MIGnews.com

Ученые создали лекарство от смертельного заболевания почек

Ученые придумали способ борьбы со смертельным заболеванием - поликистозом почек. Ранее, для спасения жизни требовалась пересадка органа, однако, разработанный в США препарат поможет справиться с болезнью по-другому.

Поликистоз является заболеванием, передающимся генетическим путем и поражает около 12 миллионов человек в год. Главный симптом - "набухание" почек.

Новый препарат поможет избежать трансплантации органов или диализа. Он блокирует микроРНК-17, которая нарушает нормальную функцию других РНК и тем самым вызывает рост кист, объясняют ученые. Первый этап тестирования прошел в прошлом году. На данный момент, препарат проходит финальную стадию проверки на безопасность для человека.


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