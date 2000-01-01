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Ребенок умер спустя 8 лет после отравления гамбургером | Фото:16.09 04:13   MIGnews.com

Ребенок умер спустя 8 лет после отравления гамбургером

10-летний мальчик умер спустя восемь лет после отравления гамбургером из сети Lidl во Франции. Издание Ле Паризиен сообщил, что у 10-летнего Нолана Моитти остановилось сердце в реанимации в субботу утром, 14 сентября.

В июне 2011 года он и еще 15 детей заразились кишечной палочкой, найденной в некачественной говядине в одном из магазинов. Мальчик остался парализованным, а ситуацию усугубили психические расстройства после развития неврологических осложнений.

У других пострадавших детей развились гемолитический и уремический синдромы (ГУС), которые могут нарушить функционирование почек. Спустя восемь лет, Нолан скончался в больнице.

Флоренс Роут, адвокат семьи, сказала, что мальчик пережил "настоящее испытание с момента случившегося". В 2017 году уголовный суд Дуэ попытался привлечь к суду руководителей Seb-Cerf, которая продавала замороженные стейки под брендом Steak Country.

Бывший начальник компании в Сен-Дизье, Гай Ламорлетт, был приговорен в 2017 году к трем годам тюремного заключения за то, что не проводил проверки мяса. Ему также запретили заниматься какой-либо производственной или коммерческой деятельностью и приказали возместить ущерб жертвам.


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