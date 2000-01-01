14.09 16:00 MIGnews.com

Михаэль Шумахер пришел в сознание

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Михаэль Шумахер, которого недавно перевезли в больницу Жоржа Помпиду в Париже, находится в сознании. Он может поворачивать голову и плакать над историям, об этом рассказала эксперт по неврологии Матильда Леонарди.Французское издание Le Parisien утверждает, что побеседовало с медсестрой, работающей в больнице Жоржа Помпиду, которая говорит, что Шумахер пришел в сознание. Семикратного чемпиона мира по гонкам перевезли в больницу для лечения стволовыми клетками.Леонарди, директор Центра исследований комы Неврологического института Besta в Милане и член Итальянского общества неврологов, объяснила в каком состоянии находится гонщик. "Существует путаница между вегетативным состоянием и состоянием минимального сознания.""Пациенты в таком состоянии как Шумахер открывают глаза, они могут поворачивать голову, когда вы зовете их, они могут двигать большими пальцами в ответ на вопросы, и они могут плакать в конце историй." Шумахера не видели на публике с тех пор, как в 2013 году он, в результате падения на горнолыжном курорте, впал в кому на несколько месяцев.