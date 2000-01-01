15.04 04:50 MIGnews.com

Названа безопасная для организма доза алкоголя

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Если человек любит выпить, это еще не делает его алкоголиком. К тому же, ученые считают, что бросать пить совсем отнюдь не обязательно, поскольку у организма есть безопасная доза спиртного, которая можно употреблять без вреда для здоровья.Как сообщает MedicalXpress, ее определили ученые Британского фонда сердечных болезней, проведя анализ данных 600 тысяч человек, употребляющих спиртные напитки, из 19 стран мира.Они утверждают, что без последствий для организма можно употреблять 100 граммов чистого спирта – то есть, 2,5 литра 4-процентного пива, 875 миллилитров 13-процентного вина или 250 миллилитров водки.В то же время превышение этой нормы крайне отрицательно скажется на организме и повышает шансы преждевременной смерти от инсульта, аневризмы и других заболеваний.Незначительного превышения этой нормы сокращает жизнь на 1-2 года, а продолжительное употребление более 350 граммов чистого спирта в неделю – уже на 4-5 лет.