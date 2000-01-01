14.12 02:44 MIGnews.com

Ученые связали частый секс с памятью

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Молодые женщины, которые часто занимаются сексом, имеют хорошую память.К такому выводу по итогам исследования пришли ученые из Университета Макгилла в КанадеюВ эксперименте участвовали 78 гетеросексуальных женщин в возрасте от 18 до 29 лет. Они прошли компьютеризированную проверку памяти.Как стало известно, сексуально активные женщины легче вспоминали слова и запоминали факты. Тем не менее, на запоминание лиц этот факт не повлиял.По словам исследователей, регулярные половые акты улучшают нейрогенез – рост нервной ткани в гиппокампе, которая позволяет повысить производительность памяти. Лица не запоминаются лучше, поскольку образы не связаны с гиппокампом."Мы обнаружили удивительную связь между химическими веществами, которые передают сигналы удовольствия в мозг, и памятью. Даже небольшой выборки данных оказалось достаточно, чтобы подтвердить теорию: сексуальная активность улучшает память", – сказал профессор психологии в Университете Макгилла Йенс Прэснер.