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Как избежать деменции: раскрыт секрет | Фото:14.11 01:19   MIGnews.com

Как избежать деменции: раскрыт секрет

Если вести активный образ жизни, это поможет уменьшить риск развития деменции.

К такому выводу по итогам исследования пришли сотрудники Научно-технического университета Норвегии, передает MedicalXpress.

Как выяснилось, улучшение сердечно-сосудистой и дыхательной выносливости снижает риск развития деменции. А тренировки с повышенной нагрузкой оказались более эффективны, чем выполнение упражнений в умеренном темпе.

По словам исследователей, начинать тренировки можно в любом возрасте. Испытуемые, которые не занимались физкультурой в 80-е годы, но начали делать это через десять лет, смогли отсрочили развитие слабоумия на два года.


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