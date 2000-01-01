13.06 16:45 MIGnews.com

Израиль: в Сирии выявлены устойчивые к антибиотикам инфекции

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Журнал Израильской Медицинской Ассоциации публикует исследование о том, что у большинства детей, прибывающих Медицинский Центр Галилеи из Сирии на лечение обнаружены бактерии, устойчивые к антибиотикам.Такие бактерии обнаружены у 78% сирийских детей. Детей, по прибытии из Сирии, немедленно помещают в изолятор и вводят им вакцину тетанус.Авторы статьи в журнале пишут: “Это - очень высокий уровень устойчивых к антибиотикам бактерий… по сравнению с уровнем, обнаруженным среди израильских детей, госпитализированных в педиатрических отделениях того же медицинского центра”.Статья рекомендует провести тщательное и глубокое изучение этого феномена, а также о мерах защиты персонала и пациентов медицинского центра от опасной инфекции.