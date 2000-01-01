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13.05 16:23   MIGnews.com

Лекарства в Израиле подешевеют

Изменение метода расчета цен в прейскуранте лекарственных препаратов может привести к снижению цен до 20% на часть лекарств, входящих в корзину. Скидка ляжет на плечи производителей, которые будут вынуждены согласиться продавать государству лекарства по более низкой цене. Реформа, разработанная комиссией по ценообразованию при министерстве финансов при сотрудничестве с министерством здравоохранения, сэкономит клиентам больничных касс, согласно оценкам, 150-200 миллионов шекелей в год.

В ближайшие дни министр финансов Моше Калон и премьер-министр Биньямин Нетаниягу, занимающий пост министра здравоохранения, должны подписать указ, а снижение цен начнет ощущаться к концу года. Наиболее ощутимо изменится цена самых дорогих препаратов, к примеру, новейших биологических лекарств.

Основой для решения правительства послужили рекомендации комиссии, созданной два года назад, призванной разработать новую модель ценообразования на лекарственные препараты. Сегодня цена на все лекарств в Израиле находится под контролем и устанавливается в соответствие с так называемой «голландской моделью», частично основанной на ценах в Нидерландах. Согласно этой модели, цена на лекарства устанавливается следующим образом: цена в Нидерландах или средняя цена в четырех европейских странах (Бельгия, Испания, Венгрия и Франция) —там, где ниже. Если подобных лекарства нет в вышеуказанных странах, то берется средняя цена в Великобритании и Германии.

Согласно новой модели ценообразования, стоимость оригинальных и потому наиболее дорогих лекарственных препаратов будет сравниваться со средней ценой в трех самых дешевых странах среди семи. Поэтому новая цена будет однозначно ниже прежней, но насколько ниже — неизвестно, так как это зависит от цены в странах Европы.

С точки зрения потребителей, снижение цен касается в основном размера личного участия, являющегося производной цены (10% от цены в прейскуранте, минимум 16 шекелей). По следам изменений, личное участие на покупку лекарств, стоимость которых превышает 160 шекелей, уменьшится. Наряду с этим, на онкологических больных, которые уже сегодня освобождены от личного участия при покупке лекарственных препаратов для лечения различных онкологических заболеваний, а также на больных с хроническими заболеваниями, потолок личного участия которых ограничен, новая модель не окажет никакого влияния.
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