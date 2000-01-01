12.06 17:32 MIGnews.com

Антидепрессанты в пожилом возрасте могут привести к деменции

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Согласно исследованию, которое проводилось в период с 2013-го по 2017 год, более 71 000 пожилых израильтян (старше 60 лет), которые принимают антидепрессанты, подвергаются в 3 раза большему риску развития деменции, чем те, кто не употребляет медикаменты. Деменцией называют заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные мыслительные, эмоциональные и поведенческие способности человека.По результатам исследования, у 2,6%, не принимавших антидепрессанты в течение этого периода, развивалась деменция. Среди тех, кто пил лекарственные препараты, данный показатель вырос до 11%.Исследование проводилось под руководством ученых из Университета Хайфы, возглавляемого профессором Стивеном Левайном, с участниками из шведского Каролинского Института и Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке.Мнения экспертов не сошлись в мнении о значении связующего звена, найденного в ходе исследования. Статья на данную тему была опубликована 28 мая в American Journal of Geriatric Psychiatry.Согласно результатам, “воздействие антидепрессантов в пожилом возрасте может увеличить риск развития деменции». Исследователи предположили, что антидепрессанты могут вызвать повреждение нервных клеток, ускоряя развитие деменции.В то же время британская газета Daily Mail процитировала нескольких экспертов из Великобритании. Они предположили, что связь может быть обратной: не депрессия сама по себе или антидепрессанты приводят к деменции, а депрессия является одним из самых ранних симптомов деменции.Лишь 3688 человек (5,2%) из 71 515, принимавших участие в исследовании, пили антидепрессанты. У 407 человек, которые принимали таблетки, развилась деменция в течение периода исследования. Среди гораздо большей выборки из 67 827 человек, которые не принимали антидепрессанты, у 1769 развилась деменция в течение периода исследования.