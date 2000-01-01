Антидепрессанты в пожилом возрасте могут привести к деменции
Согласно исследованию, которое проводилось в период с 2013-го по 2017 год, более 71 000 пожилых израильтян (старше 60 лет), которые принимают антидепрессанты, подвергаются в 3 раза большему риску развития деменции, чем те, кто не употребляет медикаменты. Деменцией называют заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные мыслительные, эмоциональные и поведенческие способности человека.
По результатам исследования, у 2,6%, не принимавших антидепрессанты в течение этого периода, развивалась деменция. Среди тех, кто пил лекарственные препараты, данный показатель вырос до 11%.
Исследование проводилось под руководством ученых из Университета Хайфы, возглавляемого профессором Стивеном Левайном, с участниками из шведского Каролинского Института и Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке.
Мнения экспертов не сошлись в мнении о значении связующего звена, найденного в ходе исследования. Статья на данную тему была опубликована 28 мая в American Journal of Geriatric Psychiatry.
Согласно результатам, “воздействие антидепрессантов в пожилом возрасте может увеличить риск развития деменции». Исследователи предположили, что антидепрессанты могут вызвать повреждение нервных клеток, ускоряя развитие деменции.
В то же время британская газета Daily Mail процитировала нескольких экспертов из Великобритании. Они предположили, что связь может быть обратной: не депрессия сама по себе или антидепрессанты приводят к деменции, а депрессия является одним из самых ранних симптомов деменции.
Лишь 3688 человек (5,2%) из 71 515, принимавших участие в исследовании, пили антидепрессанты. У 407 человек, которые принимали таблетки, развилась деменция в течение периода исследования. Среди гораздо большей выборки из 67 827 человек, которые не принимали антидепрессанты, у 1769 развилась деменция в течение периода исследования.