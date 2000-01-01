Стало известно о неожиданной опасности мандаринов

Мандарины могут содержать опасное для головного мозга вещество инсектицид хлорпирифос.
Как правило, его используют для борьбы с вредителями, сообщает немецкий портал Focus.
Хлорпирифос применяется в сельском хозяйстве и ветеринарии для уничтожения тли, клещей, моли, саранчи и других вредителей. В 2005 году его использование было одобрено в ЕС, однако стало известно о негативном воздействии пестицида на человеческий организм, и в результате на всей территории Евросоюза он был запрещен.
2Решение о запрете было принято после анализа результатов исследования, показавшего, что даже небольшие количества вещества могут оказывать негативное влияние на мозг. Выяснилось, что химикат сокращает важные участки коры головного мозга, вызывая отставание в развитии", – сказано в материале.
По словам ученых, особенно опасным данное вещество является для детей. Специалисты рекомендуют приобретать мандарины только в проверенных торговых точках, поскольку можно нарваться на плоды, которые обрабатывались недобросовестными сельхозпроизводителями.