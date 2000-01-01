Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Стало известно о неожиданной опасности мандаринов | Фото:11.12 01:41   MIGnews.com

Стало известно о неожиданной опасности мандаринов

Мандарины могут содержать опасное для головного мозга вещество инсектицид хлорпирифос.

Как правило, его используют для борьбы с вредителями, сообщает немецкий портал Focus.

Хлорпирифос применяется в сельском хозяйстве и ветеринарии для уничтожения тли, клещей, моли, саранчи и других вредителей. В 2005 году его использование было одобрено в ЕС, однако стало известно о негативном воздействии пестицида на человеческий организм, и в результате на всей территории Евросоюза он был запрещен.

2Решение о запрете было принято после анализа результатов исследования, показавшего, что даже небольшие количества вещества могут оказывать негативное влияние на мозг. Выяснилось, что химикат сокращает важные участки коры головного мозга, вызывая отставание в развитии", – сказано в материале.

По словам ученых, особенно опасным данное вещество является для детей. Специалисты рекомендуют приобретать мандарины только в проверенных торговых точках, поскольку можно нарваться на плоды, которые обрабатывались недобросовестными сельхозпроизводителями.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:44
Бюстами Трампа и Болсонару будут очищать океаны  
22:07
В Венгрии могут усилить контроль над театрами
21:35
Мири Регев: Саар не сможет стать председателем "Ликуда"
20:21
Ганц: Нетаниягу не должен превращать Кнессет в свое укрытие
19:01
В Кнессет внесен законопроект о роспуске парламента
18:48
Париж: израильтянина избили за то, что он говорил на иврите
18:25
Опрос: у "Ликуда" - 33 места, у "Кахоль Лаван" - 35
18:00
Иран заявляет о готовности к обмену заключенными в США
17:38
В Израиле продлили налог на автомобили класса "люкс"
17:16
Отчет: 42% израильских семей живет в перерасходе
17:07
Атака в метро Санкт-Петербурга:организатору дали пожизненное
17:00
Школьникам в Израиле прочитали доклад о плоской Земле
16:40
Зариф: INSTEX может стать оперативным
16:38
Яир Голан: либо воюйте с ХАМАСом, либо договаривайтесь
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus