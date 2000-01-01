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Секс победит болезнь Паркинсона? 11.07 23:14   MIGnews.com

Секс победит болезнь Паркинсона?

Регулярный секс помогает мужчинам бороться с болезнью Паркинсона. Так считают эксперты из Великобритании, опираясь на выводы недавнего исследования.

В эксперименте приняли участие 355 пациентов с данным заболеванием на ранней стадии. В течение двух лет о них собирали информацию. Выяснилось, что у тех, кто чаще занимался сексом, заболевание развивалось медленнее, симптомы проявлялись в меньшей степени.

В исследовании приняли участие преимущественно мужчины. Поэтому специалисты не утверждают, что данная тенденция распространяется и на женщин, сообщает Daily Mail.

На основе полученных данных нельзя однозначно утверждать, что секс эффективен в этом отношении. Возможно, людям с менее выраженными симптомами проще заниматься сексом. То есть причинно-следственная связь выстраивается в обратном направлении.

И все-таки эксперты не исключают, что благодаря сексу организму легче бороться с этим недугом. Половой акт способствует нормализации кровяного давления, а также укрепляет иммунитет, как они утверждают.

Болезнью Паркинсона страдают, в первую очередь, пожилые люди. Основные симптомы: дрожь в конечностях, которая вызвана мышечными сокращениями, ухудшение работы мышц, неустойчивость позы.


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