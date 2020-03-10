Италия оказалась изолированной от внешнего мира

Транспортное сообщение Италии с внешним миром оказалось практически приостановленным из-за введенных властями с целью сдерживания коронавируса ограничений, а также решения соседних стран ужесточить пересечение своих границы.
Уже свои границы для въезда из Италии закрыли Австрия и Словения. Об этом сообщает издание The Local it.
Авиакомпании British Airways и Air France отменили все рейсы в итальянском направлении, а бюджетные авиаперевозчики Ryanair и Wizz Air заявили, что будут отказываться от рейсов из итальянских аэропортов до начала апреля.
Аналогичным образом поступили Испания, Австрия и Австралия, которые ввели ограничение на въезд из Италии.
Что касается поездок по железной дороге, то полиция в масках на главном римском вокзале Термини проверяет, чтобы все пассажиры соблюдали рекомендуемое расстояние в один метр друг от друга.