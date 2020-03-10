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Италия оказалась изолированной от внешнего мира 11.03 17:04   MIGnews.com

Италия оказалась изолированной от внешнего мира

Транспортное сообщение Италии с внешним миром оказалось практически приостановленным из-за введенных властями с целью сдерживания коронавируса ограничений, а также решения соседних стран ужесточить пересечение своих границы.

Уже свои границы для въезда из Италии закрыли Австрия и Словения. Об этом сообщает издание The Local it.

Авиакомпании British Airways и Air France отменили все рейсы в итальянском направлении, а бюджетные авиаперевозчики Ryanair и Wizz Air заявили, что будут отказываться от рейсов из итальянских аэропортов до начала апреля.

Аналогичным образом поступили Испания, Австрия и Австралия, которые ввели ограничение на въезд из Италии.

Что касается поездок по железной дороге, то полиция в масках на главном римском вокзале Термини проверяет, чтобы все пассажиры соблюдали рекомендуемое расстояние в один метр друг от друга.


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